ONE OK ROCKが今年9月からスタートさせたワールドツアー︎『ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR』のファイナル公演が、10月23日にアメリカ・ロサンゼルスのKIA FORUMにて行われた。会場に集まった12,000人のファンを熱狂させ、ツアーを完遂した。 ONE OK ROCKPhoto by Matty Vogel ONE OK ROCKPhoto by Matty Vogel 終演後にはニューシングル「Dystopia」を10月25日にリリ&#