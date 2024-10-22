女優の杉田かおる（59）が21日、自身のインスタグラムを更新し、17日に虚血性心疾患で死去した西田敏行さん（享年76）への思いと思われる言葉をつづった。17日には杉田の事務所は「突然のことでまだショック状態にあり、話ができる状態ではない」とし、杉田自身もインスタグラムには空の写真などを投稿し「なんか空ばっかり観てるなぁ」などとつづっていた。この日は友人たちとの食事に出かけたことを報告。西田さんの名は出