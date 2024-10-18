厚生労働省が行う食品安全対策を中心に情報発信する「X」の公式アカウント「厚生労働省食品安全情報」が10月17日、更新。アニサキスによる食中毒への注意喚起を行っています。アニサキスは半透明な白色で細長い糸状の寄生虫で、主にサバやサンマ、アジ、カツオ、サケの内臓周辺や腹腔（ふくくう）内などに寄生しています。もし、アニサキスが生きたまま体内に入ってしまった場合、みぞおちの激しい腹痛、吐き気、嘔吐（おう