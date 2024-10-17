ハーゲンダッツから、バー『クランブルベイクドチーズケーキ』が2024年11月19日（火）より全国で期間限定販売される。バー『クランブルベイクドチーズケーキ』は、ベイクドチーズケーキの濃厚な味わいに、ザクザクした食感のクランブルを組み合わせたアイスクリームバー。カマンベールチーズを含む複数のチーズが融合した、コク深く濃厚な味わいのベイクドチーズケーキアイスクリームがベースとなっている。食感と風味のアクセント