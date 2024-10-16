ヴィッセル神戸は16日、2022シーズンをもって、プロサッカー選手としての現役を引退した槙野智章氏（現・品川CC監督）の引退試合の参加メンバーを発表した。槙野氏の引退試合『槙野智章 大感謝祭 〜1日限りのワッショイ劇場』は2024年12月14日（土）に『ノエビアスタジアム神戸』で開催され、16時キックオフを予定。対戦カードはMAKINO JAPAN（槙野氏が在籍した神戸以外のクラブや日本代表でともにプレーした選手）とKOBE STAR