女優の山本舞香（27）が自身の誕生日である10月13日に、インスタグラムを更新。ロックバンド「MY FIRST STORY」のボーカルHiroこと森内寛樹（30）と結婚したことを発表した。二人はそれぞれのインスタグラムを通じ、《We got married.》と綴り、モノトーンとデニムスタイルのツーショットを公開。また、直筆の署名入りの文書で、《これからはお互い家族として支え合い、如何なる困難にも立ち向かい、苦楽を共に生きていきたいと思