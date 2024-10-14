モデルで女優の山本舞香が、MY FIRST STORYのボーカルHiroとの結婚を、10月13日更新のInstagramで発表した。【写真】金髪激変の山本舞香とHiroの新婚ショット山本はHiroとの2ショットとともに《We got married.》のメッセージを添えている。事務所への不義理これを受けネット上では《やっぱ結婚したんか!おめでと〜!》《まじで山本舞香ちゃん結婚おめでとうだ》といった祝福のメッセージが並ぶ。山本といえば、今年に入り