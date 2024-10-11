全日本スーパーフォーミュラ選手権(SUPER FORMULA)を開催する株式会社日本レース プロモーション(JRP)は、11月9日(土)・10日(日)に鈴鹿サーキットで開催される「SUPER FORMULA 第8戦、第9戦 JAFグランプリ」の大会期間において、自律走行車のフォーミュラカーによるデモレースを行うことを発表した。フォーミュラカーによるAbu Dhabi自律走行レースレースは「AI対AI」だけでなく、元F1ドライバー ダニール・クビアト選手による「AI