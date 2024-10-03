BLACKPINKのジェニーと小松菜々の出会いがキャッチされた。10月1日（現地時間）、フランス・パリで「CHANEL（シャネル）」のショーが行われた中、ジェニーと小松菜々が再会した様子がとらえられ、注目を集めた。2人は笑顔で挨拶を交わし、ハグをしている。特にジェニーと小松菜々は、昨年もファッションショーで撮った仲睦まじい写真を公開し、話題を集めた。ジェニーは10月11日、ニューシングル「Mantra」でカムバックする。・BLA