オズナは打率.302、39本104打点も無冠に終わったMLBのレギュラーシーズン全日程が終わり、ナ・リーグではドジャースの大谷翔平投手が54本塁打、130打点で2冠に輝いた。一方で一時は3冠王も射程圏内だったブレーブスのマルセル・オズナ外野手は無冠で終了。SNSでは「無冠も意外だった」「超大ブレーキで無冠に終わりそうなのは可哀想だな」とコメントが寄せられた。昨季40本塁打100打点をマークしたオズナは、今季も開幕から好