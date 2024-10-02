投資で資産を増やすにはどうすればいいのか。実業家の堀江貴文さんは「投資の鉄則のひとつに『低コスト』がある。ところが、世の中にはコストの高い商品しか取り扱っていない場所がある。そこには絶対に行ってはいけない」という――。※本稿は、堀江貴文『ニッポン社会のほんとの正体 投資とお金と未来』（徳間書店）の一部を再編集したものです。■勝率を上げる投資の3つの鉄則投資とは、社会にお金を提供し、経済活動に参加する