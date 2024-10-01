株式会社あきんどスシローは、回転すし創業から41年目のスタートとして2024年10月2日（水）より、『本鮪大とろ祭』を全国のスシローにて開催する。また同日より新定番メニューも登場する。■大とろを税込110円〜で提供回転すしスシローは、大阪市阿倍野区のすし屋「鯛すし」から誕生した。以降、すしネタ、しゃり、価格、店舗での体験に至るまで40年以上にわたり、徹底したこだわりを貫いてきた。『私たちはこれからも、大好きなお