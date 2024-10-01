激安注意！「目玉抜き」盗難車30系アルファードが今、国内に出回り始めている最近、じわじわと増えている盗難手法が、トヨタ「3代目アルファード（30系）」などが対象とされる「目玉抜き」車両です。「目玉抜き」と聞いてもピンときませんが、どのような行為なのでしょうか。クルマ自体は30アルファードなのに、車台番号が20アルファード（2代目）になっている車両が存在…（画像：ユーザー提供）2023年の盗難車（認知件数）