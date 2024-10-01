失職を選んだ兵庫県斎藤元彦知事は、出直し知事選へ出馬することを決断した理由のひとつに、「高校生から手紙をもらったこと」を挙げた。ジャーナリストの小林一哉さんは「『高校生からの手紙』は、自分が『いじめられ役』であることを示す使い勝手のいいアイテムだ。あの有名な知事経験者も、かつて会見で『高校生からの手紙』を披露したことがある」という――。写真＝共同通信社兵庫県庁で記者会見する斎藤元彦知事。失職を選