中国、広西チワン族自治区南寧市で24日、 下水道管が破裂し、一帯にオレンジ色の排泄物が飛び散った。幸いにも怪我人はいなかったが、糞尿の雨を浴びた人々に対しては同情の声が寄せられた。当時の映像とともに、中国ニュースメディア『手机网易网』などが報じた。【この記事の動画を見る】24日午前11時20分過ぎ、南寧市の工事中の道路で、下水道管の一部が破裂する事故が発生した。当時の様子は、現場近くの高速道路を走行中の車