Google ストアで創立記念セールが9月27日から10月14日まで開催！Pixelスマホが割引や特典、下取りでお得にグーグル（以下、Google Japan）は19日、同社が運営する日本向けGoogle公式Webショップ「Google ストア」（ https://store.google.com/ ）においてGoogleの創立記念として対象製品がお得に買える「Google 創立記念キャンペーン」を2024年9月27日（金）0：00から10月14日（月）23：59まで実施するとお知らせしています（金額