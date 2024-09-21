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Pixel 8 Pro159,900±ß¡Á¼Â¼Á³ä°ú³Û¡§ºÇÂç92,100±ß
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Pixel 8a72,600±ß¼Â¼Á³ä°ú³Û¡§ºÇÂç32,800±ß
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Pixel Watch 3 (45mm)59,800±ß¡Á12,800±ßÊ¬¤Î¥¹¥È¥¢ ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È
Pixel Watch 3 (41mm)52,800±ß¡Á10,800±ßÊ¬¤Î¥¹¥È¥¢ ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È
Pixel Watch 239,800±ß¡Á7,960±ß³ä°ú
Pixel Buds Pro 236,800±ß6,800±ßÊ¬¤Î¥¹¥È¥¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È
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Fitbit Charge 623,800±ß4,760±ß³ä°ú
Fitbit Sense 232,800±ß6,560±ß³ä°ú
Fitbit Versa 427,800±ß5,560±ß³ä°ú








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