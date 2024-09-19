Facebookから企業が離れつつある。成蹊大学客員教授の高橋暁子さんは「若者のFacebook離れだけでなく、大人世代のFacebook離れも進んでおり、自社サービスと連携しても集客が見込めなくなっている」という――。写真＝©Pavlo Gonchar／SOPA Images via ZUMA Press Wire／共同通信イメージズ2021年10月28日、社名を「メタ」に変更すると発表した、Facebookのマーク・ザッカーバーグCEO - 写真＝©Pavlo Gonchar／SOPA Imag