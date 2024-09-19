掃除したのに…なぜガラスが曇るのか？洗車したはずなのに、窓ガラスが曇っていたり、布で拭いた跡が残っていたりすることがあります。そんな曇りや拭き跡は、ガラスの外面でなく車内側の内面についている場合がほとんどです。ではスッキリさせるにはどうすればよいのでしょうか。運転していると気になる窓の曇り。 原因と対処法は？人の手が触れるガラスには、食べ物やハンドクリームなどの油汚れがつきます。フロン