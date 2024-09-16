ハイブリッドより「2.4ターボ」が指名買い!?兄弟車「アルファード」とともに高い人気を誇るトヨタの高級ミニバン「ヴェルファイア」。その中古車相場が、ここ数か月は特に高値で推移しているといいます。いったい何が起きているのでしょうか。最新版のトヨタ「ヴェルファイア」が新車超えの高値で売られていた!?［画像はイメージです］2023年6月にフルモデルチェンジした現行型ヴェルファイア（3代目・40系）は、デビュー