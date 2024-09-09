プロ志望届提出者日本高野連は9日、公式ホームページでプロ志望届提出選手一覧を更新した。新たに豊川（愛知）のモイセエフ・ニキータ外野手らが掲載された。モイセエフは両親がロシア出身で、プロ注目のスラッガー。昨秋には神宮大会に出場し、今春選抜で本塁打も記録。今夏は愛知大会16強で敗退していた。高校生は新たに11人が掲載。大社（島根）の1番打者として今夏の甲子園8強入りに貢献した藤原佑外野手も提出した。俊