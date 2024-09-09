今やクルマのローンの主流は、残価設定ローンだ。3年契約の場合、問題がなければ3年後の残価でクルマを引き取ってくれるので、その分だけ月々の支払いが軽減される。つまり、残価が高ければ、それだけ総支払金額が安くなるのだ。それでは、残価が高いクルマにはどんなものがあるのだろうか？今やクルマのローンの主流は、残価設定ローンだ。3年契約の場合、問題がなければ3年後の残価でクルマを引き取ってくれるので、その分だけ月