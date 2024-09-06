タレントのつるの剛士（49）が、新たな家族を迎え入れたことを動画とともに報告。その衝撃的な迎え方にコメント欄では、「ちょっと届き方を知らなかったのでビックリしてしまいました」「なんか袋に入れられて可哀想な気がしました」など、戸惑いの声が寄せられた。【映像】「こんな形で来るの？」段ボールから“新たな家族”が現れる瞬間つるのは、5日にInstagramを更新し、「この度、新しい家族を迎え入れました」とつづり、