ドーピング疑惑が囁かれている平本蓮（本人Instagramより）日本中の格闘技ファンを熱狂させた朝倉未来vs平本蓮の大一番から、はや1カ月ーー。朝倉に勝利した平本蓮に降って湧いた“ドーピング疑惑”は、いまだくすぶり続けている。自身に向けられた疑惑に対して平本が完全に沈黙を貫く中、新たな展開が生まれた。「平本のドーピング疑惑は、朝倉戦前からSNSなどで流布していました。平本がステロイドを使用したことを示唆する真