台風10号は非常に強い勢力を保ったまま、明日29日(木)は九州に上陸か。鹿児島県に暴風特別警報と波浪特別警報・高潮特別警報が発表されるなど、経験したことのないような暴風や高波、高潮、大雨になるおそれ。台風による交通への影響も長時間・広範囲に及びそう。できる限りの対策を。経験したことのないような暴風・高波・高潮・大雨のおそれ非常に強い台風10号は、今日28日(水)はさらに発達しながら屋久島の南をゆっくり北上し、