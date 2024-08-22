トヨタ「ハイエース」に6輪仕様なんてあったっけ？ 仕事の相棒として、趣味の相棒として、様々なユーザーに支持されているトヨタ「ハイエース」。2024年7月23日には、6輪を備えたハイエースの画像が「X」（旧Twitter）に投稿され、翌日までに1万を超える「いいね」がつけられました。SNSで目撃された「ながーーい6輪ハイエース」（画像提供：6輪ハイエースの投稿者）Xに投稿されたハイエースは、前半部分だけを見ればごく