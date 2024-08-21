マドンナ（66）が、謎の年下男性とベッドの上で寄り添う写真を自身のSNSに公開した。マドンナは先月にもこの男性と手を繋いで外出したり、ソファに横たわりながら親密にする様子などを披露していた。そのためファンの間では「彼は誰なの？」「新しい年下の彼氏！」とマドンナの新たなロマンスを期待する声が届いた。マドンナは5月に35歳年下の英国人ボクサーと破局した数日後、米国人ボクサーとのロマンスが浮上したが、真剣交際に