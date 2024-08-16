ガンバ大阪は８月16日、違反行為をしたサポーターへの処分を発表した。「８/７（水）にパナソニックスタジアム吹田で開催されました明治安田J１リーグ 第25節 FC東京戦において、ガンバ大阪サポーターによる観戦ルール違反行為が認められ、該当者１名に対し処分内容の通告をしました」違反行為は他者への迷惑行為で、処分は無期限でのG大阪戦の入場禁止となった。これにはアウェーゲームも含まれる。【画像】セルジオ越後、小