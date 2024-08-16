中国国内の消費が減速し、中国経済が失速している。大和総研経済調査部長の齋藤尚登さんは「若者の失業率が高止まりし、不動産不況が続いて節約志向が続いている。政府はクルマやエアコンに補助金を出して消費の活性化を図ろうとしているが、これは未来の消費の前借に過ぎない」という――。写真＝iStock.com／Tomas Ragina※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Tomas Ragina■伸び悩む中国国内の消費中国の消費が冴えない。