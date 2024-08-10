台風5号は暴風域を伴って12日(月:振替休日)に東北太平洋側にかなり接近し、上陸の恐れ。台風はゆっくりとした速度で進むため、影響が長引く可能性も。東北は大荒れの天気で、太平洋側を中心に警報基準を大きく超えるような記録的な大雨となる恐れがあります。台風5号異例の進路東北に上陸の恐れ台風5号は、今日10日(土)は日本の東を北上し、明日11日(日:山の日)は次第に進路を西よりに変えて、暴風域を伴って12日(月:振替休日)