「石川佳純がいるなら不要」パリ五輪出演なしの福原愛さんに厳しい声Smart FLASH

「石川佳純がいるなら不要」パリ五輪出演なしの福原愛さんに厳しい声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 東京五輪でコメンテーターを務めた福原愛さんについてFLASHが伝えた
  • パリ五輪では「出演なし」で、石川佳純さんが評価を得ていると芸能記者
  • Xでは「石川佳純がいるならば福原愛は不要」などと厳しい声もあるという
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