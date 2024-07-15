「リアリティがない」二宮和也の「ブラックペアン2」早くも離脱者続出かSmart FLASH

「リアリティがない」二宮和也の「ブラックペアン2」早くも離脱者続出か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 二宮和也が主演する「ブラックペアン シーズン2」についてFLASHが伝えた
  • 注目されてはいるものの、早くも離脱者が出ている気配だと筆者
  • Xには「もうちょいリアリティ追求してほしい」などの声があがっている
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