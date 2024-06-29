新卒給与は手取り17万円、都内1人暮らしは厳しい？生活するためのコツファイナンシャルフィール

新卒給与は手取り17万円、都内1人暮らしは厳しい？生活するためのコツ

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 新卒社会人で手取り17万円だが、都内1人暮らしは難しいだろうか
  • 総務省の家計調査によると、都内の消費支出は約22万8000円になるそう
  • 家賃相場が8万円の場合、東京都の1カ月あたり平均支出は約22万8000円になる
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