東京都知事選の投開票日（7月7日）まであと1週間あまり。ひわいなポスターや掲示板ジャック、トンデモ政見放送など話題に事欠かないが、主要候補たちの戦いもますます熱を帯びる。選挙戦序盤には早くも複数のメディアによる情勢調査の結果が報じられたが、蓮舫氏はまさかの3位も見えてきたという大ピンチに陥っている。 〈画像でみるカオスすぎる都知事選〉“ほぼ全裸”のポスターを貼る元アイドルと、ビリビリ破かれ