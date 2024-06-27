ふたたびシカゴで快音を響かせた大谷。(C)Getty Imagesもうどうにも止めようがない。ドジャースの大谷翔平である。またも驚異的な打力を敵地で見せつけた。現地時間6月26日に敵地で行なわれているホワイトソックス戦に大谷は、「1番・指名打者」で先発出場。初回に2試合連続の先頭打者アーチとなる25号ソロを放った。【動画】まさに異次元の打撃！圧巻の２試合連続先頭打者弾、２５号を放ったシーン打った瞬間に相手投手が諦