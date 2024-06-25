ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢ÌÍÎÁÍý¤Ï¤ª¹¥¤­¤À¤í¤¦¤«¡©ÌÍ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ä¥Ñ¥¹¥¿¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¦¤É¤ó¤Ê¤É¡¢¼ïÎà¤âË­ÉÙ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¹¥¤ß¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÌÍÎà¤ò"¼«Í³¤¹¤®¤ëÈ¯ÁÛ"¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤È¤¤¤¦ÌÔ¼Ô¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ªÁ°¤é¤ËËÜÅö¤Î¼«Í³¤ò¸«¤»¤Æ¤ä¤ë¤è¡×2024Ç¯6·î23Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀ¹¤ê±ö¡Ê¡÷morisugi_warota¡Ë¤µ¤ó¤¬¤½¤ó¤ÊÒì¤­¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î²èÁü¡£¤½¤¦¤á¤ó¤ä¥Ñ¥¹¥¿¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤ÉÁ´6¼ïÎà¤Î´¥ÌÍ¤¬Àª¤¾¤í¤¤