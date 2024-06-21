MetaのSNSであるInstagramが、プロフィール欄に13歳と記載したアカウントにも性的なコンテンツを含む動画を推奨していることが、ウォール・ストリート・ジャーナルとノースイースタン大学の研究で明らかになりました。wsj.com/tech/instagram-recommends-sexual-videos-to-accounts-for-13-year-olds-tests-show-b6123c65https://www.wsj.com/tech/instagram-recommends-sexual-videos-to-accounts-for-13-year-olds-tests-show-b6