京都・祇園の名所として知られる八坂神社で、「迷惑行為」を指摘したところ外国人の男性ガイドに罵倒されたとする動画がX上に投稿され、波紋が広がっている。投稿によると、ガイド引率の外国人グループが国宝でもある神社本殿の「鈴の緒」の鈴を柵に叩きつけて遊んでいたため注意したという。神社ではその後、安全を考慮して、夜間は鈴の緒を鳴らせなくする措置を取ったことを公式サイトのお知らせに出した。「大事に扱えって言っ