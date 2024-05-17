FCNTは、Androidスマートフォンの新機種「arrows We2」と「arrows We2 Plus」を発表しました。8月中旬に発売します。arrows We2はNTTドコモとau、UQ mobileが、arrows We2 PlusはNTTドコモが取り扱います。MVNOや量販店での取り扱いも予定しているそうです。 ↑arrows We2 Plus（左2台）とarrows We2 Androidで一番売れた「arrows We」の後継機 初代arrows Weは2021年12月発売で、つい最近まで販売していた入門モデルです。
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