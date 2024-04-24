味が微妙？食文化研究家のスギアカツキです。『食は人生を幸せにする』をモットーに、食トレンド、スーパーマーケットやスターバックスコーヒー、ダイエットフード、食育などの情報を“食の専門家”として日々発信しています。スタバに夏らしい新メニューが登場しています。ますます進化したメロンフラペ「GOHOBI メロン フラペチーノ」やマラサダ メロンクリーム（ハワイで人気のドーナツ）は、メロンの魅力をたっぷり味わえるこ