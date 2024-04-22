4月11日にYouTubeチャンネルを始動させた歌手・長渕剛（67）が22日に新規動画をアップ。活動休止中のお笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志（60）に熱いメッセージを送った。スタッフとの会話の中で松本の話題が出ると、長渕は22年放送の「まつもtoなかい」で共演した際の秘話を語り始める。「松本くんの楽屋に行って“トレーニングするかい?”って言ったら“いいんですか!”って。それで俺の家に来たことが2〜3回あるよ」と