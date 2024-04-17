17日午後11時14分ごろ、愛媛県高知県で最大震度6弱を観測する強い地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は豊後水道で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは6.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。最大震度6弱を観測したのは、愛媛県の愛南町、高知県の宿毛市です。【各地の震度詳細】■震