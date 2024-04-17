自転車に乗った女性が、車の進行方向を塞ぐ様子を捉えたドライブレコーダーの映像がX上で拡散されている。そんな中、元迷惑系YouTuberのへずまりゅうさんと、妻の「しーちゃん」さんが、騒動の現場で撮影したと思われるパロディ写真をXで投稿し、「これを面白いネタって考えるの本当におかしいと思う」といった批判が寄せられている。「人生を逆走した男がママチャリの人を助けに来ました」拡散されている映像では、青信号で直進す