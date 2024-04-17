元AV女優が語る「女子刑務所の裏側」厳格なルールや受刑者同士の恋愛もFRIDAYデジタル

元AV女優が語る「女子刑務所の裏側」厳格なルールや受刑者同士の恋愛も

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 約13年刑務所にいた元AV女優が女子刑務所の裏側について、FRIDAYに語った
  • 下の名前や罪状、刑期を聞くのは禁止といったルールがあったそう
  • 受刑者同士の恋愛もあり、女性刑務官にアプローチする受刑者もいたとのこと
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