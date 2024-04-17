「ハイテク」「高性能」「信頼できる」。そんなイメージが定着しているメイド・イン・ジャパン。テレビやエアコンをはじめとした電化製品をはじめ、さまざまなプロダクトが世界中の人々から高評価を集めて久しい。そんな日本製ブランドは、マスターベーションのシーンでも愛されている。2024年現在、海外におけるTENGAカンパニー全アイテムの累計出荷数は約3400万個、最も有名なプロダクトである「TENGAオリジナルバキュームカップ