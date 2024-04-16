山形のサポーター連合が謝罪声明（写真はイメージです）【写真：Getty Images】FOOTBALL ZONE

J2山形のサポーター連合「元メンバー」の違反行為に対し謝罪声明を発表

by ライブドアニュース編集部

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