ドジャースの開幕戦が行われたソウルで大谷選手（左）と同行する水原容疑者（３月１６日）読売新聞オンライン

水原一平容疑者、口座確認を再三阻止 会計士に「大谷は病気」と1人で会う

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 大谷翔平の口座から約24億円以上を盗んだとされる水原一平容疑者
  • 訴状によると、会計士らによる口座確認を再三阻止していたという
  • 会計士との面会には「大谷選手は病気だ」として1人で現れていたそう
記事を読む

関連の最新ニュース

水原一平氏の違法賭博問題

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 大谷 水原容疑者の悪あがき拒否?
  2. 2. 細川ガラシャ子孫 川勝氏に激怒
  3. 3. ラヴィット 番組裏でセクハラか
  4. 4. ガキ名物P 大規模金銭トラブルか
  5. 5. 「親を捨てたい…」依頼が急増か
  6. 6. 障害者の息子と性行為し妊娠
  7. 7. 大谷との最後の夜 妻も参加か
  8. 8. マツコが弔辞 放送NG用語を連発
  9. 9. 昼間に大声で子作り? 隣人が指摘
  10. 10. 「まだ仲良し?」愛梨投稿に騒然
  1. 11. 日大生 飛び降りる前に違法薬物?
  2. 12. トイレ順番待ち 拒否発言が波紋
  3. 13. 水原容疑者が越えなかった一線
  4. 14. TVから消えた? りんごちゃんの今
  5. 15. 息子はジムに殺された 父親告白
  6. 16. 萩本欽一「一平はよくやった」
  7. 17. おめでとう日本 トランプ氏皮肉
  8. 18. 盗まれた「純金茶わん」見つかる
  9. 19. 誰が見る? ベッキー投稿に賛否
  10. 20. 30歳歌手が急死 司法解剖の結果
  1. 1. ガキ名物P 大規模金銭トラブルか
  2. 2. 日大生 飛び降りる前に違法薬物?
  3. 3. 昼間に大声で子作り? 隣人が指摘
  4. 4. 盗まれた「純金茶わん」見つかる
  5. 5. いなば食品 故人に責任丸投げか
  6. 6. 水原容疑者「無罪」の可能性も?
  7. 7. 悠仁さま進学先に急浮上した大学
  8. 8. 小池都知事がついた「嘘」を指摘
  9. 9. 「大谷は病気だ」口座確認を阻止
  10. 10. 4歳はねられ死亡「すごい叫び」
  1. 11. マンション保険 不正が常態化か
  2. 12. 埼京線 乗務員の交代間に合わず
  3. 13. ピーチ 電動車いす客の搭乗拒否
  4. 14. 日大生転落死 尿から大麻系成分
  5. 15. 水原容疑者の賭け手順は「異常」
  6. 16. 「プベルル酸が原因」に疑問の声
  7. 17. 純金茶碗窃盗 容疑者の父親直撃
  8. 18. 電動スケボー違法走行 時速40km
  9. 19. いなば食品の声明「女帝」の影?
  10. 20. 渡辺氏 静岡知事選を断念の理由
  1. 1. 家を買うときの「正解」は?
  2. 2. 地元民も唖然 海鮮丼1杯2万円も
  3. 3. ハイヤー送迎? 小室夫妻の新生活
  4. 4. 施設育ちの参観日「顔似てない」
  5. 5. 遺体巡り警察が10万円要求? 真相
  6. 6. くまモンがデコポン贈呈＝岸田首相「熊…
  7. 7. 小池氏を批判する議員に苦言
  8. 8. YouTubeの「モッパン」医師警鐘
  9. 9. 「命の選別発言」れいわに打撃か
  10. 10. 日本にある5つの"不都合な真実"
  1. 11. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
  2. 12. 自民党“裏金問題”独自の改正案示せず…
  3. 13. 岐南町長選で後藤氏初当選　初の女性町…
  4. 14. 結婚式当日離婚告げられた不倫妻
  5. 15. 岸田首相が帰国
  6. 16. 本人確認、身分証アプリもＯＫ＝マイナ…
  7. 17. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰…
  8. 18. 電撃出馬で国政復帰説も！小池百合子首…
  9. 19. ANN世論調査　自民党の処分基準「納得…
  10. 20. 失望感を持つ長年の支持者たち
  1. 1. 「ほぼ裸」西人気女優の衝撃写真
  2. 2. 男性器? 英女性が泥酔刺青で後悔
  3. 3. 30歳歌手が急死 司法解剖の結果
  4. 4. イスラエル 前例ない反撃計画か
  5. 5. 韓国歌手 パク・ボラムさん急逝
  6. 6. LE SSERAFIM 歌唱力を批判する声
  7. 7. 450万人が多重責務者? 韓国経済
  8. 8. 性別が異なる結合双生児 死去
  9. 9. 愛犬救うため…米11歳少女に悲劇
  10. 10. 中国で遊覧船が転覆…定員超過か
  1. 11. 韓国は「最初に消滅する国」か
  2. 12. 米配達員殺害事件 56年ぶり解決
  3. 13. ネタニヤフ氏 報復計画を撤回か
  4. 14. 水原容疑者 胴元への最後の願い
  5. 15. 家族の集まりに発砲 米で8歳死亡
  6. 16. イランの報復攻撃 各国の反応
  7. 17. 日鉄買収 トランプ氏が皮肉
  8. 18. 顔に塩酸 韓国女優の悪質DM公開
  9. 19. イスラエル 対イラン制裁を要求
  10. 20. 少女時代ユリ 大胆ドレスに反響
  1. 1. 障害者の息子と性行為し妊娠
  2. 2. おめでとう日本 トランプ氏皮肉
  3. 3. 嫌なら辞めろ 氷河期世代の疲弊
  4. 4. いなば食品「逃げ切り」も可能?
  5. 5. マルハラ? 来なくなったバイト
  6. 6. 東大生も納得 勉強になる漫画3選
  7. 7. 多忙で検診に行けず 40代に悲劇
  8. 8. 日本独自? 退職に追い込む手法
  9. 9. 就活生から人気が高いIT企業1位
  10. 10. 非正規と正社員 300万円の年収差
  1. 11. 首都圏タワマン 待ち受ける苦難
  2. 12. 潰れそう 想定外の円安に店悲鳴
  3. 13. 優秀新人が指示待ちに…上司の罪
  4. 14. 企業HPに社員の氏名載せる危うさ
  5. 15. 座りすぎが及ぼす体への悪影響
  6. 16. ひとり暮らしで突然死 飼い猫は?
  7. 17. コメダ珈琲店×ロッテ「シロノワール …
  8. 18. 新築住宅 ますます不人気に?
  9. 19. 港区に住む貧困シンママの実態
  10. 20. お金を貯めるため「捨てたもの」
  1. 1. ダイソーで感動「結ばない靴紐」
  2. 2. 超お得 Anker製品最大25000円OFF
  3. 3. 電車内にもお笑い番組 誰が喜ぶ?
  4. 4. 飲料・日用品が最大91%OFF
  5. 5. 新旧逆転 3月に売れたスマホ1位
  6. 6. 調和しすぎ「ミャクミャク」靴
  7. 7. 【BOSE派に耳より情報】ノイキャンヘッ…
  8. 8. PlayStationとプ&#12540;マ初コラボ。…
  9. 9. ちょっと面白い個性派イヤホン
  10. 10. 年収900万円の41歳女性、婚約した“東…
  1. 11. 自動作曲AI「Udio」を使ってみた
  2. 12. 『よくばりシェイクうどん』試食会！今…
  3. 13. 「#ワークマン女子」オープンへ
  4. 14. 4万円超のシャーペン使ってみた
  5. 15. グーグルのスマホ「Pixel」シリーズっ…
  6. 16. PC用ケースファンを流用したアイデア商…
  7. 17. アマゾンジャパン、電子書籍読み放題サ…
  8. 18. すぐに使える500円分のポイントをプレ…
  9. 19. Google Pixel 8a｡見た目も性能もキー…
  10. 20. 大学生活に役立つアプリ3選紹介
  1. 1. 大谷 水原容疑者の悪あがき拒否?
  2. 2. 大谷との最後の夜 妻も参加か
  3. 3. 水原容疑者が越えなかった一線
  4. 4. 息子はジムに殺された 父親告白
  5. 5. 最後の面談後 大谷は妻を守った?
  6. 6. 大谷 感謝の翌日に裏切られたか
  7. 7. 水原容疑者を待つ「残酷な生活」
  8. 8. 康太さん葬儀 武豊「忘れない」
  9. 9. 水原容疑者 入団会見時から焦り?
  10. 10. ダル 抑えた大谷に異例の声がけ
  1. 11. 大谷の25億円別荘「規格外」か
  2. 12. パリ五輪の競技服 露出多く批判
  3. 13. 大谷の「特別球」敵投手は不快感
  4. 14. 大谷を守る新相棒の姿 感謝の声
  5. 15. 筒香がDeNA入り決断 古巣復帰へ
  6. 16. ダル 結婚後の大谷に感じた変化
  7. 17. 女子ゴルフで珍事 まさかの行動
  8. 18. 水原容疑者の会話に「ショック」
  9. 19. G小林のリード 黒田博樹氏が絶賛
  10. 20. 水原容疑者 MLBから永久追放か
  1. 1. 細川ガラシャ子孫 川勝氏に激怒
  2. 2. ラヴィット 番組裏でセクハラか
  3. 3. 「親を捨てたい…」依頼が急増か
  4. 4. マツコが弔辞 放送NG用語を連発
  5. 5. 「まだ仲良し?」愛梨投稿に騒然
  6. 6. TVから消えた? りんごちゃんの今
  7. 7. トイレ順番待ち 拒否発言が波紋
  8. 8. 萩本欽一「一平はよくやった」
  9. 9. 誰が見る? ベッキー投稿に賛否
  10. 10. ゆたぼん「甘かったのは親父」
  1. 11. 紅麹問題に驚きなし 元社員激白
  2. 12. 青汁王子がバイク事故「血の海」
  3. 13. 水原容疑者の妻 顔出しに同情も
  4. 14. 大泉洋「黙れ」岡村とトラブルか
  5. 15. おかもとまりさん夫落選 引退へ
  6. 16. ほんこん 松居一代の発信に激怒
  7. 17. 中居 妻が隣にいると「キツい」
  8. 18. 10月に脳梗塞を発症 俳優が休業
  9. 19. 英舞台で嘔吐者続出 公演中断に
  10. 20. 2年で11kg減 山本彩に心配の声
  1. 1. 昼間に大声で子作り? 隣人が指摘
  2. 2. 「嫁いだら実家捨てろ」姑に反撃
  3. 3. 大恥 義母から会社に衝撃の電話
  4. 4. 彼女と初めてのお泊りで「鳥肌」
  5. 5. 不倫相手とデート中に息子と遭遇
  6. 6. 12星座別 4月15日からの週間占い
  7. 7. 血液型×星座で分かる!?男性が結婚した…
  8. 8. スタバそっくり お手軽ラテ話題
  9. 9. 「昔と変わらない」芸能人 1位は
  10. 10. 40・50代必見 白髪を簡単解決
  1. 11. モスの裏ワザ 90円商品が話題
  2. 12. 「孫差別」する義父・義母と絶縁
  3. 13. 「妻と不倫して」パパ友に恐怖
  4. 14. 無理なく10kg超減量 見直す習慣
  5. 15. 分譲地内で仲良くなりすぎて不倫
  6. 16. これは沼る…「モテ男子」の言動
  7. 17. 男性断る訳に仰天…32歳の勘違い
  8. 18. 夫の常套句…不倫相手に妻同情
  9. 19. 大本命 ローソン新作スイーツ5選
  10. 20. 実は母も有名人 意外な芸能人1位
x