イスラム組織ハマス最高指導者ハニヤ氏の息子3人らを埋葬する人々＝10日、パレスチナ自治区ガザ北部ガザ市（AymanAlhesi/アナトリア通信提供、ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】イスラエル軍は10日、パレスチナ自治区ガザを空爆し、イスラム組織ハマス最高指導者ハニヤ氏の息子3人を殺害した。軍とハマスが発表した。双方は戦闘休止や人質解放を巡る間接交渉中で、ハニヤ氏は「息子たちを標的にすることでハマスが立場を変え