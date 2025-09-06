「家庭的な女の子」という言葉には、男性の心をときめかせる独特の効果があるようです。たとえ男勝りにバリバリ働く女性でも、家庭的な一面を持つことがマイナスに働く場合は少ないはずです。そこで今回は『スゴレン』読者の男性を対象に、「女の子に対して『家庭的でいいな』と感じる瞬間とは？」というテーマで意見を寄せていただきました。男性たちの本音をまとめてご紹介します。【１】お弁当を自分で作っているのを知ったとき