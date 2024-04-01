カージナルス戦、第3打席で超速エンタイトル二塁打米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は3月31日（日本時間4月1日）、本拠地ドジャースタジアムで行われたカージナルス戦に「2番・DH」で先発し、6回の第3打席でエンタイトル二塁打を放った。開幕から本塁打がなく、これがワンバウンドとはいえ初の“スタンドイン”だ。大谷はこの試合、初回1死無走者の打席で外角球を見送り三振。3回2死一塁の打席でも外角への変化球に空振り